Бесплатные фитнес-обследования запустили в поликлиниках Нижнего Новгорода

Главная цель медиков — не просто рассчитать индекс массы тела, а оценить скрытые риски для здоровья, чтобы уберечь нижегородцев от травм и перегрузок. Пройти диагностику могут все желающие, в том числе и неприкрепленное к поликлиникам население. Напомним, Центры здоровья недавно открылись в 4-й и 30-й поликлиниках Нижнего Новгорода.