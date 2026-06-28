Бесплатные фитнес-обследования запустили в поликлиниках Нижнего Новгорода

Нижегородские поликлиники запустили бесплатные обследования для любителей фитнеса. В местных Центрах здоровья жители региона могут пройти глубокий анализ состава тела — биоимпедансометрию, которая поможет составить безопасную программу нагрузок и питания. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
В отличие от фитнес-инструкторов в спортзалах, данную процедуру в Центре здоровья проводит дипломированный врач на профессиональном стационарном оборудовании. Специальные аппараты с высокой точностью определяют объем внутриклеточной жидкости и реальный биологический возраст человека.
Главная цель медиков — не просто рассчитать индекс массы тела, а оценить скрытые риски для здоровья, чтобы уберечь нижегородцев от травм и перегрузок. Пройти диагностику могут все желающие, в том числе и неприкрепленное к поликлиникам население. Напомним, Центры здоровья недавно открылись в 4-й и 30-й поликлиниках Нижнего Новгорода.
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