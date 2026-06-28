Сборные Австрии и Алжира стали последними участниками плей-офф чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).
В составе австрийцев голы забили Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Каладжич (90+6). У алжирцев голы на счету Рафика Бельгали (45) и Рияда Марез (60, 90+3).
В параллельном матче сборная Аргентины победила команду Иордании со счетом 3:1. Аргентинцы, которые ранее гарантировали выход в 1/16 финала, заняли первое место в группе J, набрав 9 очков в трех матчах. Вторыми стали австрийцы (4 очка), третьими — алжирцы (4 очка). Обе команды также вышли в плей-офф. Сборная Иордании заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.