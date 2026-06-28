Эксперт Исайкин рассказал, почему животным нельзя гулять на даче одним

«Животных, безусловно, стоит вывозить на дачу, поскольку им полезен свежий воздух, где меньше воздействие токсичных веществ и аллергенов. В то же время бесконтрольные прогулки могут быть для питомцев довольно опасными. Главная угроза, обладающая стопроцентной летальностью, — бешенство, которое передается через укусы от других инфицированных или больных животных. Его инкубационный период может растягиваться до нескольких месяцев, а саму болезнь переносят даже мыши, крысы и ежи, которые могут заразить питомца незаметно для владельца», — объяснил он.