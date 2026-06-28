Номинантами премии им. Н. И. Гродекова стали 24 жителя Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил краевую премию им. Н. И. Гродекова талантливым школьникам — победителям Всероссийской олимпиады и дал старт новому сезону, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Встреча прошла на площадке Хабаровского краевого института развития образования имени К. Д. Ушинского.
Губернатор ознакомился с работой «Проектного полигона», где команды из студентов ведущих вузов и специалистов предприятий края вместе со школьниками разрабатывают проектные идеи и планы их реализации, направленные на развитие промышленности региона.
На площадке детского технопарка «Кванториум» молодежная команда представила губернатору свой проект — Фестиваль инженерных идей «ТехноКод», который выиграл грант Движения Первых. В рамках первых двух фестивалей ребята побывали во всех районах края, обучили участников сборке и пилотированию беспилотников. Новый фестиваль включает три модуля: роботехника и автоматика, БПЛА, 3D-моделирование и аддитивные технологии. Молодые люди пригласили Дмитрия Демешина на итоговое мероприятие, которое пройдет осенью.
Губернатор вручил сертификаты на право получения именной денежной премии имени Н. И. Гродекова победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Размер премии — 100 тысяч рублей. Награды получили 24 талантливых ученика.
— У нас в Хабаровском крае — лучшее образование. Оно занимает восьмое место по России и первое — по Дальнему Востоку. Несколько наших вузов входят в топ-100 страны. Мы этим гордимся и стараемся поддержать научно-технический потенциал каждого из средних и высших учебных заведений, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Всероссийская олимпиада — самое масштабное интеллектуальное соревнование в стране. Хабаровский край на протяжении десяти лет остаётся лидером по количеству победителей и призёров заключительного этапа среди всех регионов Дальневосточного федерального округа. В этом году в финале олимпиады наш регион представляли 45 школьников по 18 предметам. Итог — 25 дипломов победителей и призёров.
Губернатор подчеркнул, что регион заинтересован в талантливых выпускниках и создаёт для них условия.