Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае 87-летний пенсионер ушёл за ягодами и пропал без вести

На его поиски направились спасатели МЧС России.

В Хабаровском крае спасатели отправились на поиски 87-летнего мужчины, который уехал за ягодой в сторону лесного массива у посёлка Сидима в районе имени Лазо. Его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Обращение о помощи поступило в Главное управление МЧС по региону. По предварительным данным, пожилой мужчина направился к лесу и не вернулся.

Из Хабаровска в район имени Лазо выехала группа поисково-спасательного отряда из села Ракитное. В составе группы — пять спасателей и одна единица техники.

На месте они приступят к наземному поиску и обследованию лесного массива. Также спасатели проверят водную акваторию, чтобы не упустить возможные направления, куда мог уйти мужчина.

В МЧС напоминают, что поход в лес даже за ягодами может быть опасен, особенно для пожилых людей. Перед выходом важно сообщать близким маршрут, брать с собой заряженный телефон, воду, спички и лекарства, а также надевать яркую одежду, которую легче заметить среди деревьев.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше