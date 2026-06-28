В Хабаровском крае 87-летний пенсионер ушёл за ягодами и пропал без вести

В МЧС напоминают, что поход в лес даже за ягодами может быть опасен, особенно для пожилых людей. Перед выходом важно сообщать близким маршрут, брать с собой заряженный телефон, воду, спички и лекарства, а также надевать яркую одежду, которую легче заметить среди деревьев.