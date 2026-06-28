В Хабаровском крае 87-летний пенсионер ушёл за ягодами и пропал без вести

В Хабаровском крае спасатели отправились на поиски 87-летнего мужчины, который уехал за ягодой в сторону лесного массива у посёлка Сидима в районе имени Лазо. Его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Обращение о помощи поступило в Главное управление МЧС по региону. По предварительным данным, пожилой мужчина направился к лесу и не вернулся.
Из Хабаровска в район имени Лазо выехала группа поисково-спасательного отряда из села Ракитное. В составе группы — пять спасателей и одна единица техники.
На месте они приступят к наземному поиску и обследованию лесного массива. Также спасатели проверят водную акваторию, чтобы не упустить возможные направления, куда мог уйти мужчина.
В МЧС напоминают, что поход в лес даже за ягодами может быть опасен, особенно для пожилых людей. Перед выходом важно сообщать близким маршрут, брать с собой заряженный телефон, воду, спички и лекарства, а также надевать яркую одежду, которую легче заметить среди деревьев.