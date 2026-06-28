ИИ могут использовать в документальном фильме «Близкий Дальний»

«Я думаю, что в этом случае мы можем говорить только о реставрации хроники, потому что, откровенно говоря, [я] очень против колоризации материалов. Когда происходит расцвечивание фотографии, то, что не предполагалось, иногда какие-то оказии случаются. Вот поэтому я считаю, что если мы доведем материалы до очень хорошего качества, которое нам будет не стыдно показывать, вот это будет уже большим плюсом для фильма. Может быть, какие-то фотографии, с которыми будем работать, они тоже могут подвергнуться какому-то восстановлению при помощи искусственного интеллекта, но именно с точки зрения невмешательства в суть фотографии. Именно с точки зрения сохранения и восстановления материала», — рассказал он.