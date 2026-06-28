Главный нарколог Москвы предупредил об опасности употребления алкоголя на жаре

По словам нарколога, алкоголь также обладает мочегонным эффектом, способствуя потере жидкости. В жару, когда организм и так теряет много влаги, это создает мощный риск критического обезвоживания и нарушения электролитного баланса. Кроме того, сочетание алкоголя с жирной пищей в жару, например, с шашлыками или жареными сосисками, создает повышенную нагрузку на организм, в частности, на печень и поджелудочную железу.