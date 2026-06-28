В Шушенском округе утонул подросток, пытаясь переплыть пруд

27 июня на берегу пруда возле села Ивановка Шушенского округа произошла трагедия, сообщили в КГКУ «Спасатель». Компания детей отдыхала без присмотра взрослых, когда один из них, подросток 2010 года рождения, решил переплыть водоем. На середине пруда силы покинули его, и он утонул. Спасатели Шушенской поисково-спасательной станции провели два водолазных спуска и смогли поднять тело юноши, которое затем передали сотрудникам полиции. Специалисты напоминают родителям о важности контроля за детьми, особенно в период летних каникул. Нельзя позволять детям играть возле воды без внимания взрослых и нужно объяснить им опасность таких развлечений.