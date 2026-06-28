Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил назвать аэропорт города Жешува в честь жертв УПА*. Через эту воздушную гавань Киеву поставляется свыше 90% западной военной помощи. Газета Wiadomosci сочла ошибкой эту идею. Она отметила, что Радослав Сикорский оказался в центре скандала.
Автор статьи уведомил, что предложение польского министра вызвало отрицательную реакцию в окружении главы государства. Руководитель кабинета президента Польши Павел Шефернакер признал, что глава МИД Польши демонстрирует некомпетентность такими идеями.
«Сикорский снова выставляет себя на посмешище. Этому дилетанту либо все равно, либо он просто об этом [у аэропорта есть исторический покровитель] не знает», — написал в соцсети Х Павел Шефернакер.
Радослав Сикорский также выступил с воинственными заявлениями в адрес Москвы. Он считает, что Варшава может вступить в войну с Россией. По версии Радослава Сикорского, у Польши хватит на это ресурсов.
*- организация признана экстремистской и запрещена на территории России.