В СФ рассказали об оформлении мошенниками sim-карт на подставных лиц

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мошенники пытаются «обходить» контроль за оборотом sim-карт посредством их оформления на подставных лиц. Человек за «вознаграждение» регистрирует sim-карты, которые впоследствии используются в преступных целях, рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Телефонный номер, по словам сенатора, «ценен» для мошенников как инструмент, позволяющий действовать от имени других, поскольку он связан с банками, «Госуслугами», мессенджерами и другими сервисами. Государство постепенно закрывает «лазейки», в частности, появился самозапрет на оформление sim-карт, ограничена передача номеров третьим лицам, но «полностью проблему это не решает», объяснил он.
«Один из способов обхода — дропперство, которое предполагает оформление sim-карт на подставных лиц. За вознаграждение человек регистрирует номер на себя и передает его другим, после чего такая сим-карта может использоваться для обзвонов, фишинга и других схем», — рассказал Шейкин.
По словам парламентария, сохраняется рынок и уже активированных sim-карт, оформленных на чужие или недостоверные данные. «Такие номера позволяют быстро менять контакты и уходить от блокировок. Кроме того, уязвимыми остаются корпоративные sim-карты, если компания плохо контролирует, кто фактически пользуется номером», — сказал он.
Проверить, какие номера оформлены на ваше имя, можно через «Госуслуги» в разделе «Сим-карты» личного профиля, рассказал Шейкин. «Там отображаются номера, зарегистрированные на паспортные данные пользователя, включая корпоративные номера, если они были выданы организацией и активированы через “Госуслуги”. Если в списке есть номер, который вы не оформляли или которым не пользуетесь, его можно заблокировать через сервис. При этом важно заранее убедиться, что такой номер не привязан к вашей учетной записи, чтобы не потерять доступ к аккаунту», — объяснил сенатор.
Одна из главных задач «антифрод-мер», принимаемых государством, «сделать использование номеров более прозрачным и затруднить их применение в мошеннических схемах», подчеркнул Шейкин. «Однако важно помнить и о собственной цифровой гигиене. Нужно проверять, какие номера оформлены на ваше имя, при необходимости устанавливать самозапрет, не передавать свои sim-карты и аккаунты другим людям и не доверять незнакомцам по ту сторону трубки», — заключил он.