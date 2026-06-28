В СФ рассказали об оформлении мошенниками sim-карт на подставных лиц

Проверить, какие номера оформлены на ваше имя, можно через «Госуслуги» в разделе «Сим-карты» личного профиля, рассказал Шейкин. «Там отображаются номера, зарегистрированные на паспортные данные пользователя, включая корпоративные номера, если они были выданы организацией и активированы через “Госуслуги”. Если в списке есть номер, который вы не оформляли или которым не пользуетесь, его можно заблокировать через сервис. При этом важно заранее убедиться, что такой номер не привязан к вашей учетной записи, чтобы не потерять доступ к аккаунту», — объяснил сенатор.