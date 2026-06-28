Более 900 молодых специалистов могут пополнить медучреждения Хабаровского края

Выпускникам Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова вручили дипломы. В этом году документ об образовании получили 912 человек — это рекордное число за всю историю учебного заведения. Церемонии вручения прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. «Наша задача — чтобы молодые специалисты закреплялись на местах, профессионально росли и связывали свое будущее с Хабаровским краем. Именно так шаг за шагом укрепляем кадровый потенциал здравоохранения и повышаем доступность медицинской помощи во всех районах региона», — подчеркивает губернатор Дмитрий Демешин. 20 июня в колледже стартовала приемная кампания: принять готовы 1305 человек. Прием документов продлится до 10 августа. В Хабаровском филиале объявлен отбор по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика» и «Ортопедическая стоматология». В Комсомольске-на-Амуре будущие студенты смогут обучиться на «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Лабораторную диагностику». В Николаевске-на-Амуре традиционно ведется набор на «Сестринское дело», а в этом году впервые открыт набор на «Лечебное дело» для выпускников 9 классов.