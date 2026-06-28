В Магаданской области стартовала бесплатная рыбалка на горбушу и продолжается посевная

В Магаданской области продолжается сельскохозяйственный сезон и стартовала лососевая путина. Власти региона помогают и аграриям, и рыбакам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в правительстве Магаданской области, несмотря на холодное начало лета, фермеры рассчитывают на хороший урожай картофеля, свёклы, моркови и других овощей. Провести посевную в сжатые сроки помогли краевые власти — из областного бюджета выделили 17,5 миллиона рублей. Хозяйства обеспечены необходимой техникой и посадочным материалом.
На Колыме продолжается и лососевая путина. Неделю назад стартовал любительский лов по лицензиям, а накануне на 15 участках начался период бесплатного лова «трёх хвостов» горбуши. Несмотря на то что чётный год считается «неурожайным», разрешённые объёмы по красной рыбе для региона составляют 13 тысяч тонн. Из них рыбаки-любители смогут выловить рекордные 160 тонн.
Чтобы сделать рыбалку комфортнее, власти разрабатывают электронное приложение для дистанционного оформления путёвок. Оно позволит сократить очереди и упростит документооборот для предприятий. Систему планируют запустить уже в этом году, скоро начнётся тестирование.
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