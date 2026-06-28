В Магаданской области стартовала бесплатная рыбалка на горбушу и продолжается посевная

На Колыме продолжается и лососевая путина. Неделю назад стартовал любительский лов по лицензиям, а накануне на 15 участках начался период бесплатного лова «трёх хвостов» горбуши. Несмотря на то что чётный год считается «неурожайным», разрешённые объёмы по красной рыбе для региона составляют 13 тысяч тонн. Из них рыбаки-любители смогут выловить рекордные 160 тонн.