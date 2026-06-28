В очередной раз попал впросак: 83-летний Байден кашлял, щурился и не мог покинуть сцену

Бывший президент США Джо Байден в очередной раз оказался в неловкой ситуации во время выступления на гала-вечере Демократической партии в штате Мэриленд. Как пишет New York Post, 83-летний политик защищал свою политику и критиковал Дональда Трампа, однако его речь сопровождалась характерными проблемами.
В ходе выступления экс-хозяин Белого дома прищуривался, глядя в телесуфлер, и громко кашлял. А в финале, произнеся привычный лозунг о способности страны преодолевать трудности, он растерялся и не мог понять, с какой стороны покинуть сцену. Политик указывал в разные стороны, а затем ушел, повернувшись спиной к залу.
Байден неоднократно оказывался в подобных ситуациях — он известен забывчивостью, путаницей в мыслях и ошибками в именах. Недавно политик попал впросак во время презентации книги своей супруги Джилл. Байден неожиданно перетянул внимание со своей супруги на себя. New York Post тогда назвала поведение Байдена «странным».