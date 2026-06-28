В очередной раз попал впросак: 83-летний Байден кашлял, щурился и не мог покинуть сцену

В ходе выступления экс-хозяин Белого дома прищуривался, глядя в телесуфлер, и громко кашлял. А в финале, произнеся привычный лозунг о способности страны преодолевать трудности, он растерялся и не мог понять, с какой стороны покинуть сцену. Политик указывал в разные стороны, а затем ушел, повернувшись спиной к залу.