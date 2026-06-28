Главные новости к утру 28 июня

WSJ оценила ущерб от ударов Ирана по американской базе в Бахрейне в $400 млн. Общий ущерб всем американским базам от Ирана аналитики оценивают в сумму от $2,2 млрд до $5,1 млрд. США, по данным WSJ, планируют возможность реорганизации баз.