Власти рассказали, как мошенники могут обходить контроль за оборотом сим-карт

Мошенники стремятся обойти государственный контроль за оборотом SIM-карт, оформляя их на фиктивных владельцев. За материальное вознаграждение человек регистрирует на себя телефонные номера, которые затем применяются в противоправных действиях, заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По его мнению, абонентский номер представляет для злоумышленников особую ценность, так как служит инструментом для маскировки их личности и позволяет выдавать себя за других людей. Этот номер привязан к банковским счетам, порталу «Госуслуги», мессенджерам и множеству других цифровых платформ. Власти постепенно устраняют уязвимые места в законодательстве: например, введена возможность самостоятельно запретить оформление SIM-карт на своё имя, а также ограничена передача номеров сторонним лицам. Однако, как пояснил сенатор, полностью искоренить проблему пока не удаётся.
«Одним из методов обхода запретов является дропперство — схема, при которой SIM-карты регистрируются на подставных людей. За небольшое вознаграждение гражданин оформляет номер на себя и передаёт его третьим лицам, после чего такая симка может использоваться для массовых обзвонов, фишинга и других мошеннических схем», — рассказал Шейкин.
Парламентарий также отметил, что на чёрном рынке по-прежнему существует спрос на уже активированные SIM-карты, оформленные на чужие или вымышленные данные. «Подобные номера дают мошенникам возможность быстро менять контакты и избегать блокировок. Кроме того, уязвимыми остаются корпоративные SIM-карты, если компания не контролирует должным образом, кто именно пользуется номером», — пояснил он.
Лионель Месси установил рекорд футбола всех времен.