Власти рассказали, как мошенники могут обходить контроль за оборотом сим-карт

По его мнению, абонентский номер представляет для злоумышленников особую ценность, так как служит инструментом для маскировки их личности и позволяет выдавать себя за других людей. Этот номер привязан к банковским счетам, порталу «Госуслуги», мессенджерам и множеству других цифровых платформ. Власти постепенно устраняют уязвимые места в законодательстве: например, введена возможность самостоятельно запретить оформление SIM-карт на своё имя, а также ограничена передача номеров сторонним лицам. Однако, как пояснил сенатор, полностью искоренить проблему пока не удаётся.