В Красноярске на правом берегу мотоциклист врезался в забор и погиб (видео)

В Свердловском районе Красноярска произошло смертельное ДТП.
Как рассказали в полиции, по предварительной информации, в ночь на 28 июня 39-тилетний водитель кроссового мотоцикла марки без защитной экипировки и шлема двигался по ул. Полдень, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор.
В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой.
Сотрудники ГАИ напоминают водителям, что мотоцикл — средство повышенной опасности, нарушение ПДД при управлении которым может привести к тяжелым травмам и гибели.