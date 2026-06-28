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В Красноярске на правом берегу мотоциклист врезался в забор и погиб (видео)

39-тилетний водитель кроссового мотоцикла марки без защитной экипировки и шлема двигался по ул. Полдень.

В Свердловском районе Красноярска произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в полиции, по предварительной информации, в ночь на 28 июня 39-тилетний водитель кроссового мотоцикла марки без защитной экипировки и шлема двигался по ул. Полдень, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор.

В результате ДТП мотоциклист скончался до приезда скорой.

Сотрудники ГАИ напоминают водителям, что мотоцикл — средство повышенной опасности, нарушение ПДД при управлении которым может привести к тяжелым травмам и гибели.