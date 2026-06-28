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Иркутяне в очередях на АЗС: юмор, знакомства и неожиданные «услуги»

Активность горожан в социальных сетях заметно выросла на фоне пробок на заправки.

Источник: РИА "Новости"

IrkutskMedia, 28 июня. Автомобильные очереди на ряде автозаправочных станций Иркутска продолжают сохраняться и местами увеличиваться. На этом фоне заметно выросла активность горожан в социальных сетях.

В комментариях одного из тг-каналов (18+) пользователи шутят о возможных знакомствах и «вторых половинах» в автомобильных очередях, делятся фантазийными сценариями бытовой жизни в ожидании заправки, а также предлагают помощь друг другу — например, в виде присмотра за детьми прямо во время стояния в очереди.

Комментарии жителей Приангарья. Фото: Тг-канал (18+) «Где залить | Иркутск».

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Напоминаем, что всю оперативную информацию по ситуации с топливом в Иркутске и области читайте в канале редакции в МАКС (12+). В нем мы рассказываем о том, где образуются очереди на АЗС, какие автозаправки не работают, на каких из них вновь подорожал бензин, а также публикуем официальные заявления властей по теме.

Добавим, для предотвращения аварийных ситуаций и разгрузки автомобильного потока в районе остановок в областном центре выставили фан-ограждения. Данные меры позволят автобусам удобно заезжать и выезжать из остановочного кармана. Для контроля на местах работают машины Госавтоинспекции. Кроме того, в районе АЗС для водителей установят дополнительные биотуалеты. Руководителям организаций рекомендовано рассмотреть возможность перевода сотрудников на удалённый формат работы.

На фоне непростой ситуации самые смекалистые жители города готовы встать в очередь на заправочную станцию вместо других. Стоимость одного часа нахождения в очереди составляет 800 рублей. Такие объявления стали появляться на одном из популярных сайтов в пятницу днём.

Отметим, что ситуация с топливообеспечением наблюдается и в других регионах России. Накануне федеральные власти заявили, что объемов топлива на рынке достаточно, а случившийся ажиотаж на 20−30% искусственно увеличил спрос. Сейчас в правительстве РФ прорабатывают логистические связи с учетом потребностей регионов.