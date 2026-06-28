Иркутяне в очередях на АЗС: юмор, знакомства и неожиданные «услуги»

Напоминаем, что всю оперативную информацию по ситуации с топливом в Иркутске и области читайте в канале редакции в МАКС (12+). В нем мы рассказываем о том, где образуются очереди на АЗС, какие автозаправки не работают, на каких из них вновь подорожал бензин, а также публикуем официальные заявления властей по теме.