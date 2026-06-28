На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновлено. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в «Максе».
Ранее он информировал, что движение было перекрыто в целях обеспечения безопасности из-за атак ВСУ.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он.
Евраев также отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. «При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — подчеркнул он.
Он добавил, что угроза беспилотной опасности сохраняется.