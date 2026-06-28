На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли движение

Евраев также отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. «При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — подчеркнул он.