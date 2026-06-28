Атаку 20 БПЛА отразили в трех городах и шести районах Ростовской области

В ночь на 28 июня в трех городах и шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки два десятка БПЛА уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, шести районах области: Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала. Ситуация будет уточняться.
Напомним, утром в Ростовской области объявили о снятии опасности БПЛА и ракетной угрозы.
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