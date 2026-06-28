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Атаку 20 БПЛА отразили в трех городах и шести районах Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о новой воздушной атаке в ночь на 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 28 июня в трех городах и шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки два десятка БПЛА уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, шести районах области: Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала. Ситуация будет уточняться.

Напомним, утром в Ростовской области объявили о снятии опасности БПЛА и ракетной угрозы.

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