АТОР назвала число безвизовых стран для россиян

«Реально безвизовыми можно считать только 76 стран, а всего в списке стран с упрощенным визовым режимом (вместе с государствами, где есть виза по прилету) окажется 93 страны», — сказали в АТОР.
Среди европейских стран безвизовыми для россиян остаются Сербия, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина. Также доступны страны ближнего зарубежья — Грузия, Абхазия и Южная Осетия. Более трети таких стран (34,5%) находятся в Азии, 21% — в Африке, порядка 18% — в Америке, менее 13% — в Океании и столько же — в Европе.
С оформлением визы по прибытии можно отправиться в Бангладеш, Бахрейн, Бурунди или Египет. Однако для 18 стран безвизовый режим во многом формален. В АТОР пояснили, что в Андорру необходимо ехать через шенгенскую зону, а до многих островных государств Карибского бассейна или Океании долететь без стыковок в визовых странах невозможно. Также существуют страны, где необходимо заполнить электронное разрешение на въезд, в их числе Южная Корея, Мексика и Кения.
Ранее визовый центр Италии увеличил срок обработки документов для россиян до более чем 60 дней, тогда как ранее период составлял 40 дней. Причиной назвали высокое число заявок. В рекомендациях центра указано, что подавать заявление необходимо не позднее чем за три месяца до поездки.