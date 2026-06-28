АТОР назвала число безвизовых стран для россиян

С оформлением визы по прибытии можно отправиться в Бангладеш, Бахрейн, Бурунди или Египет. Однако для 18 стран безвизовый режим во многом формален. В АТОР пояснили, что в Андорру необходимо ехать через шенгенскую зону, а до многих островных государств Карибского бассейна или Океании долететь без стыковок в визовых странах невозможно. Также существуют страны, где необходимо заполнить электронное разрешение на въезд, в их числе Южная Корея, Мексика и Кения.