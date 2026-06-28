Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АТОР назвала число безвизовых стран для россиян

Россияне в рамках безвизового режима могут посетить 76 стран. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Всего в списке стран с упрощённым визовым режимом, включая государства с визой по прилёту, насчитывается 93 государства, пишет РИА «Новости».

«Реально безвизовыми можно считать только 76 стран, а всего в списке стран с упрощенным визовым режимом (вместе с государствами, где есть виза по прилету) окажется 93 страны», — сказали в АТОР.

Среди европейских стран безвизовыми для россиян остаются Сербия, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина. Также доступны страны ближнего зарубежья — Грузия, Абхазия и Южная Осетия. Более трети таких стран (34,5%) находятся в Азии, 21% — в Африке, порядка 18% — в Америке, менее 13% — в Океании и столько же — в Европе.

В рамках безвизового режима в Азии можно посетить Китай, Вьетнам и Индонезию. Также доступны страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, африканские государства — Намибия, Сейшелы, ЮАР, южноамериканские — Бразилия, Аргентина, Колумбия, Венесуэла. В список входят некоторые направления Океании.

С оформлением визы по прибытии можно отправиться в Бангладеш, Бахрейн, Бурунди или Египет. Однако для 18 стран безвизовый режим во многом формален. В АТОР пояснили, что в Андорру необходимо ехать через шенгенскую зону, а до многих островных государств Карибского бассейна или Океании долететь без стыковок в визовых странах невозможно. Также существуют страны, где необходимо заполнить электронное разрешение на въезд, в их числе Южная Корея, Мексика и Кения.

Ранее визовый центр Италии увеличил срок обработки документов для россиян до более чем 60 дней, тогда как ранее период составлял 40 дней. Причиной назвали высокое число заявок. В рекомендациях центра указано, что подавать заявление необходимо не позднее чем за три месяца до поездки.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше