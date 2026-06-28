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Парк «Усть-Тула» площадью 300 гектаров появится в Новосибирске

Новое общественное пространство появится на левом берегу Оби между парком «Арена» и «Бугринской рощей».

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске планируют создать ландшафтный парк «Усть-Тула» на левом берегу Оби. Площадь новой зелёной территории составит около 300 гектаров, что позволит ей войти в число крупнейших парков страны. Об этом сообщили в мэрии города.

Парк расположится между уже существующими зонами отдыха — парком «Арена» и «Бугринской рощей». Проект станет частью единой системы Обских парков и водно-зелёного каркаса Новосибирска.

На его территории появятся прогулочные маршруты, места для спокойного отдыха, культурные и развлекательные площадки. Среди тематических объектов — «Острог», «Верфь» и ремесленные избы, которые будут посвящены истории региона.

Концепцию парка разрабатывают на основе предложений горожан, собранных через портал «Зелёный Новосибирск». Пока проект находится на стадии формирования концепции, сроки реализации не уточняются.