В Миассе автобусы временно изменили маршруты из-за размыва участка дороги

Автобусы № 413 «Автозавод — село Устиново» и № 435 «Автозавод — сад Южный» будут временно следовать по измененным трассам движения из-за размыва участка дороги Черновское — Устиново — граница Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.