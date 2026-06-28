В Миассе автобусы временно изменили маршруты из-за размыва участка дороги

Автобусы № 413 «Автозавод — село Устиново» и № 435 «Автозавод — сад Южный» будут временно следовать по измененным трассам движения из-за размыва участка дороги Черновское — Устиново — граница Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Альтернативный маршрут пролегает через села Кундравы и Филимоново, а также деревню Алтынташ», — уточнили в мэрии.
Количество рейсов на маршруте № 435 временно увеличено до двух, на маршруте № 413 — до трех.
Напомним, участок дороги подмыло накануне, 27 июня, после сильного ливня.