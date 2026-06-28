Аргентина обыграла Иорданию со счетом 3:1 на чемпионате мира

Аргентина выиграла все три матча на групповом этапе ЧМ-2026. В заключительном туре действующие чемпионы мира обыграли Иорданию со счетом 3:1. Аргентинцы вышли из группы J с 9 очками, также в плей-офф пробились Алжир (4 очка) и Австрия (4 очка). Иордания покинула турнир, не набрав ни одного балла.