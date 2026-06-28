В Сихотэ-Алинском заповеднике впервые увидели чёрного дронго

В Сихотэ-Алинском заповеднике впервые зафиксирован чёрный дронго — редкий гость из тропиков Азии. Птицу независимо друг от друга заметили директор заповедника Светлана Сутырина в урочище Благодатное и орнитолог Сергей Волков в районе Тернея. Оба места расположены значительно севернее, чем те участки Приморья, где ранее регистрировали этот вид — обычно его видели лишь на южном побережье края в мае-июне, сообщила пресс-служба заповедника.
«Чёрный дронго размером со скворца: угольно-чёрное оперение с синеватым и зеленоватым металлическим отливом, длинный глубоко вырезанный хвост. Обычный ареал вида — Южная и Восточная Азия, от Пакистана и Индии до южного Китая, Индокитая, Явы и Бали. В Индии это одна из самых привычных птиц: дронго сопровождают стада скота, выхватывая из травы вспугнутых животными насекомых, и поют — звонко, на флейтовый манер, иногда подражая чужим голосам», — говорится в сообщении.
Северные популяции вида мигрируют зимой на юг, а весной возвращаются к гнездовьям. Вероятно, именно в ходе весенней миграции отдельные особи ежегодно сбиваются с маршрута и залетают далеко на северо-восток — вплоть до гор Сихотэ-Алинь.