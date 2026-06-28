В Сихотэ-Алинском заповеднике впервые увидели чёрного дронго

В Сихотэ-Алинском заповеднике впервые зафиксирован чёрный дронго — редкий гость из тропиков Азии. Птицу независимо друг от друга заметили директор заповедника Светлана Сутырина в урочище Благодатное и орнитолог Сергей Волков в районе Тернея. Оба места расположены значительно севернее, чем те участки Приморья, где ранее регистрировали этот вид — обычно его видели лишь на южном побережье края в мае-июне, сообщила пресс-служба заповедника.