КСИР пригрозил США «настоящим адом» для их баз после ударов по Ирану

Кроме того, в КСИР заявили, что нарушение режима прекращения огня противоречит положениям Меморандума о взаимопонимании и повлечет полную остановку дипломатических процессов. В Тегеране также предупредили, что в случае новой агрессии со стороны Вашингтона ответ Ирана будет еще более жестким.