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КСИР пригрозил США «настоящим адом» для их баз после ударов по Ирану

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ближайшее время базы США на Ближнем Востоке ждет «настоящий ад». Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил иранский телеканал Press TV.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ближайшее время базы США на Ближнем Востоке ждет «настоящий ад». Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил иранский телеканал Press TV.

— Расплата американских баз в регионе — это отдельный вопрос. Они в ближайшие дни столкнутся с настоящим адом, — говорится в сообщении.

Телеканал добавил, что Иран нанес ответные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне в ответ на операцию Вашингтона. По утверждению иранской стороны, все намеченные цели были поражены.

Кроме того, в КСИР заявили, что нарушение режима прекращения огня противоречит положениям Меморандума о взаимопонимании и повлечет полную остановку дипломатических процессов. В Тегеране также предупредили, что в случае новой агрессии со стороны Вашингтона ответ Ирана будет еще более жестким.

До этого CENTCOM подтвердило нанесение новых ответных ударов по военным объектам на территории Ирана по распоряжению президента США Дональда Трампа.

При этом еще 22 июня президент США Дональд Трамп говорил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

Востоковед Олег Макаренко, в свою очередь, считает, что между мирным соглашением США и Ирана могут возникнуть некоторые сложности. Одна из причин — позиция Израиля.

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