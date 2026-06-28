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ПВО России уничтожила 213 беспилотников ВСУ за ночь

Минувшей ночью российские расчёты противовоздушной обороны отразили налёт украинских беспилотников.

Минувшей ночью российские расчёты противовоздушной обороны отразили налёт украинских беспилотников. За период с 20:00 27 июня до 07:00 28 июня силы ПВО ликвидировали 213 воздушных целей самолётного типа. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

«За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала специальной военной операции, по данным ведомства, уничтожены сотни тысяч беспилотников, а также значительное количество авиационной и бронетанковой техники противника.

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