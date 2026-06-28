Казахстанец Саламат Исбулаев проиграл бой в топовой лиге и потерпел первое поражение в карьере

Спортсмен выступил в главном событии шоу в Сан-Диего, штат Калифорния, США. Его соперником был американец Эй Джей Макки — бывший чемпион Bellator.
Перед турниром Исбулаев занимал четвертое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,7 кг), а представитель США — второе.
Поединок продлился все три раунда.
Макки одержал победу единогласным решением судей.
Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 30:27.
31-летний американец выиграл в третий раз подряд.
Всего на его счету 25 побед при двух поражениях в профессиональных ММА.
Исбулаев проиграл впервые в карьере.
Ранее он выиграл все десять поединков, причем досрочно.
В PFL 29-летний казахстанец одержал одну победу.
Как ранее подчеркнули в руководстве лиги, поединок Макки и Исбулаева рассматривался как претендентский.
Поясом промоушена в полулегком весе владеет россиянин Тимур Хизриев.