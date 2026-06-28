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Казахстанец Саламат Исбулаев проиграл бой в топовой лиге и потерпел первое поражение в карьере

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Саламат Исбулаев потерпел поражение на турнире Professional Fighters League (PFL), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсмен выступил в главном событии шоу в Сан-Диего, штат Калифорния, США. Его соперником был американец Эй Джей Макки — бывший чемпион Bellator.

Перед турниром Исбулаев занимал четвертое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,7 кг), а представитель США — второе.

Поединок продлился все три раунда.

Макки одержал победу единогласным решением судей.

Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 30:27.

31-летний американец выиграл в третий раз подряд.

Всего на его счету 25 побед при двух поражениях в профессиональных ММА.

Исбулаев проиграл впервые в карьере.

Ранее он выиграл все десять поединков, причем досрочно.

В PFL 29-летний казахстанец одержал одну победу.

Как ранее подчеркнули в руководстве лиги, поединок Макки и Исбулаева рассматривался как претендентский.

Поясом промоушена в полулегком весе владеет россиянин Тимур Хизриев.

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