В Башкирии запретили заливать бензин в канистры

Главная причина ограничений — безопасность: власти хотят исключить риски возгорания легковоспламеняющихся жидкостей при их хранении в гаражах и бытовых помещениях, которые не оборудованы системами пожаротушения. Отвечают за исполнение нового правила непосредственно руководители автозаправочных станций, а контроль за соблюдением возложен на администрации городов и районов республики.