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В Башкирии запретили заливать бензин в канистры

Это временные меры пока ситуация не стабилизируется.

Источник: Аргументы и факты

В Башкирии ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и любые другие емкости, не являющиеся топливными баками автомобилей. Такое решение принял региональный оперативный штаб по контролю за ситуацией с топливоснабжением.

Главная причина ограничений — безопасность: власти хотят исключить риски возгорания легковоспламеняющихся жидкостей при их хранении в гаражах и бытовых помещениях, которые не оборудованы системами пожаротушения. Отвечают за исполнение нового правила непосредственно руководители автозаправочных станций, а контроль за соблюдением возложен на администрации городов и районов республики.

При этом, несмотря на возникший ажиотаж, нефтеперерабатывающие заводы республики уже увеличили поставки топлива на заправки в полтора раза, а для ускорения доставки дополнительно наняли частные бензовозы. Вице-премьер правительства Александр Шельдяев заверил, что ситуация полностью нормализуется в ближайшее время.