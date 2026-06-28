Алжир и Австрия сыграли со счетом 3:3 на ЧМ-2026

Сборная Алжира сыграла вничью с командой Австрии (3:3) в матче третьего тура ЧМ-2026. Они вместе вышли в play-off из группы J: Австрия — со второго места, Алжир — с третьего. Первое место в группе заняла Аргентина, а Иордания вылетела из турнира, не набрав ни одного очка.