Почему инженер готов гореть на работе

В Росатоме много профессиональных династий, но мне кажется, что можно и не быть потомственным атомщиком, чтобы гореть свои делом. Вообще, тот, кто искренне любит свою работу, у того и успехи в профессии. На мой взгляд, если человек чем-то по-настоящему увлечён, нет для него преград, всё обязательно получится.