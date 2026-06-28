«Мясо с глазами»: Охлобыстин впервые описал внуков

Иван Охлобыстин появился на премьере российского фильма, в котором сыграл роль. Присутствующие отметили модный образ артиста и его прическу, так что журналисты сразу кинулись узнавать, кто собирал на дорожку актёра и почему он носит хвостик. А еще он рассказал, почему не стал брать с собой внуков. На выражения Иван Иванович не скупился. Смотрите видео.