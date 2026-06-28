Певец Гарри Стайлз подавился водой и рухнул на сцену на концерте в Лондоне

Пугающий момент случился во время выступления в рамках тура Together Together. Стайлз готовился выполнить трюк, который фанаты называют «китовым»: он набирает в рот воду и брызгает ею в толпу. На кадрах видно, что певец случайно вдохнул немного воды, начал кашлять, а затем упал на пол и лежал на спине, пытаясь отдышаться. Он бил себя по груди и ослаблял галстук, чтобы облегчить дыхание. Через несколько мгновений Стайлз смог подняться и продолжил концерт.