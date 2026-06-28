Певец Гарри Стайлз подавился водой и рухнул на сцену на концерте в Лондоне

Гарри Стайлз упал на сцене из-за жары. Видео © X / K.
Пугающий момент случился во время выступления в рамках тура Together Together. Стайлз готовился выполнить трюк, который фанаты называют «китовым»: он набирает в рот воду и брызгает ею в толпу. На кадрах видно, что певец случайно вдохнул немного воды, начал кашлять, а затем упал на пол и лежал на спине, пытаясь отдышаться. Он бил себя по груди и ослаблял галстук, чтобы облегчить дыхание. Через несколько мгновений Стайлз смог подняться и продолжил концерт.
Гарри Стайлз — британский певец, автор песен и актёр, получивший мировую известность в 2010 году как участник бойз-бэнда One Direction. После ухода группы в бессрочный отпуск он начал успешную сольную карьеру, выпустив альбомы Harry Styles (2017), Fine Line (2019) и Harry’s House (2022), завоевавшие множество наград, включая «Грэмми» за «Альбом года». Помимо музыки, Стайлз проявил себя в кино, снявшись в фильмах «Дюнкерк», «Не беспокойся, солнышко» и сыграв роль брата Таноса в экранизации комиксов Marvel.
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