Вызов самому себе. Почему инженер готов гореть на работе

Интерес к технике и конструированию, решению сложных задач, внутреннее стремление создавать что-то новое — кажется, что кто-то просто родился с инженерной искоркой внутри. Однако путь в профессию бывает и не таким очевидным. Как хобби однажды становится любимой работой, nn.aif.ru рассказал сотрудник филиала Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики «Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю. Е. Седакова» Максим Коржавин.
Математику полюбил в школе.
Злата Медушевская, nn.aif.ru: Максим Сергеевич, по образованию вы учитель математики. Как же переквалифицировались из педагога в инженера атомной отрасли?
Максим Коржавин: Математику как науку я полюбил ещё в школе. У нас была замечательный учитель, человек, по-настоящему увлечённый своим делом. Она, например, приходила пораньше на работу и устраивала для желающих дополнительные занятия.
В 2010 году поступил в нижегородский государственный педагогический университет.
Мне очень понравилось учиться: шла активная студенческая жизнь, в том числе с выездами на математические олимпиады. При этом параллельно у меня было хобби — я увлекался электроникой. Занимался проектированием, разработкой и отладкой электронных схем и устройств различного назначения. Лежала душа к инженерной деятельности! Кто-то вот на рыбалку ездит в свободное время, а я паял, травил печатные платы, портил дома химреактивами раковину.
Что касается работы в школе, ещё на практике понял: преподавать я люблю, но только когда вижу искренний интерес в глазах у ребят. Сразу после окончания вуза вёл кружок по радиотехнике. Понятно, что в школе на ежедневных уроках такой интерес сложно заметить.
Потом один знакомый заинтересовал меня сборкой 3D-принтеров в домашних условиях. Хобби тоже не бросил — продолжал паять и собирать платы, занялся программированием микроконтроллеров.
Так получилось, что в 2016 году мы с другом с самодельными 3D-принтерами участвовали в фестивале науки. На фестивале познакомились со специалистами с разных предприятий, в том числе из НИИИС. От них узнал, что есть возможность трудоустройства в институт.
Пришёл на новую работу с осознанием, что это огромный шаг вперёд в плане профессионального развития. Моё любимое хобби — теперь моя не менее любимая работа. Все знания, полученные ранее самостоятельно, я могу удвоить-утроить за короткое время при поддержке коллег — специалистов высочайшего уровня.
— В чём специфика работы инженера в атомной отрасли?
— В отрасли очень структурированная плановая деятельность. Форс-мажоры здесь в принципе случаются редко и не приветствуются. Всё надо делать хорошо и в обозначенные сроки.
В Росатоме много профессиональных династий, но мне кажется, что можно и не быть потомственным атомщиком, чтобы гореть свои делом. Вообще, тот, кто искренне любит свою работу, у того и успехи в профессии. На мой взгляд, если человек чем-то по-настоящему увлечён, нет для него преград, всё обязательно получится.
В атомной отрасли традиционно развито наставничество, причём его «не спускают» сверху. Желание поддержать начинающего специалиста есть у самих коллег. Во всяком случае, у меня так и было. Мне давали возможность понять, что у меня хорошо получается, чтобы дальше двигаться в этом направлении.
— Есть мнение, что молодые специалисты быстро выгорают. Вы уже десять лет трудитесь в институте и явно свою работу любите. В чём секрет?
— Конечно, люди по темпераменту разные, но для себя я решил, что против профессионального выгорания работает хобби. Как и раньше, в домашних условиях я создаю что-то новое. Например, мы с экспертом-наставником ездили на отраслевые чемпионаты профессионального мастерства, занимали призовые места. В 2025 году, когда я сам попробовал себя в роли эксперта, меня заинтересовал процесс разработки конкурсных заданий к чемпионатам.
Весь год я самостоятельно в свободное время создавал 15 приборов для задания по программированию. И вот это меня спасает от профессионального выгорания. Это вызов самому себе и мотивация всегда двигаться вперёд. Кроме того, это отлично развивает.
— Участие в профессиональных соревнованиях для вас — тоже точка роста?
— Это хороший способ прощупать свои «слепые» зоны в профессиональных знаниях, прокачать их. Конечно, поездки сложно совмещать с основной деятельностью в институте и с семьёй, но я стараюсь. Наградой мне большое количество новой информации, которую ты можешь потом применить в работе.
Знания работают на тебя.
— На ваш взгляд, как привлечь молодёжь в инженерное дело? Больше платить таким специалистам?
— Не секрет, что молодёжь ориентируется на места, где больше платят. Но это не повод идти работать курьером, потому что курьеры в моменте получают хорошо.
Твои знания, в конечном итоге, всегда работают на тебя. В любом случае, ничуть не умаляя важности работы курьеров, интереснее заниматься инженерной деятельностью, чем бегать с заказами по городу. Уровень зарплаты всё же должен зависеть не от того, как быстро ты бегаешь, а оттого, как ты думаешь.
Что касается привлечения молодых кадров, здесь, наверное, надо больше внимания уделять профориентации, особенно через дополнительно образование. Чем раньше человек поймёт, что ему реально нравится, тем осознаннее и правильнее будет его профессиональный выбор.
— Максим Сергеевич, какие у вас профессиональные мечты? Хотели бы попробовать себя на руководящей должности?
— Я хотел бы развиваться не вертикально, а получать больше знаний, опыта. Сам видел примеры, когда большие начальники хотят вернуться в инженерное дело, поскольку искренне увлечены им. Но кто-то, конечно, должен руководить процессами, принимать важные решения с холодной головой. Когда ты горишь идеей, это сложно.
— Не думаете в свободное от работы время вернуться к преподаванию?
— Возможно. Те самые устройства, которые я разрабатывал для чемпионата профессионального мастерства, сейчас планируем использовать для обучения старшеклассников программированию на базе учебного центра института. Развиваться самому — это одно, делиться знаниями с подрастающим поколением — совсем другое.
Особенно я это прочувствовал, когда появились собственные дети.