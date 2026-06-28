Сидящему в тюрьме продюсеру Вайнштейну вынесут еще один приговор

Суд калифорнийского штата примет новое решение относительно наказания для Харви Вайнштейна, голливудского продюсера, оказавшегося в центре громкого скандала. Это произошло после того, как судебные органы Нью-Йорка, действуя по запросу обвинения, отозвали аналогичные претензии к нему. Как пишет издание The New York Times, калифорнийский суд оставил в силе решение о виновности Вайнштейна по делу об изнасиловании, вынесенное в 2022 году в Лос-Анджелесе, однако постановил, что окончательное наказание должен определить суд более низкого уровня.
Нью-йоркская прокуратура отказалась от обвинений после того, как в мае присяжные не смогли прийти к единому мнению по эпизоду, где Вайнштейн обвинялся в изнасиловании начинающей актрисы в гостиничном номере в 2013 году. Кроме того, ранее продюсер подал иск против администрации Нью-Йорка и его медицинской системы. Адвокаты Вайнштейна заявляют, что их подзащитный содержался в тюрьме на острове Райкерс в антисанитарных условиях, без качественной медицинской помощи, при низкой температуре воздуха и без возможности получить чистую одежду.
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