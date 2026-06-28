Сидящему в тюрьме продюсеру Вайнштейну вынесут еще один приговор

Нью-йоркская прокуратура отказалась от обвинений после того, как в мае присяжные не смогли прийти к единому мнению по эпизоду, где Вайнштейн обвинялся в изнасиловании начинающей актрисы в гостиничном номере в 2013 году. Кроме того, ранее продюсер подал иск против администрации Нью-Йорка и его медицинской системы. Адвокаты Вайнштейна заявляют, что их подзащитный содержался в тюрьме на острове Райкерс в антисанитарных условиях, без качественной медицинской помощи, при низкой температуре воздуха и без возможности получить чистую одежду.