Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска с Днем города

— Наш город — удивительное место, где сила сибирского характера откликается в грандиозности проектов, а душевное тепло людей согревает даже в самые лютые морозы. За свои 133 года Новосибирск превратился в крупный научный, инновационный и культурный центр, известный своими прорывными технологиями. Но наивысшая его ценность — это особая атмосфера радушия, гостеприимства и созидательной энергии, — отметил губернатор.