Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска с Днем города

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с поздравлением по случаю 133-летия Новосибирска. В своем обращении он отметил, что за более чем вековую историю город стал одним из крупнейших центров России.
— Наш город — удивительное место, где сила сибирского характера откликается в грандиозности проектов, а душевное тепло людей согревает даже в самые лютые морозы. За свои 133 года Новосибирск превратился в крупный научный, инновационный и культурный центр, известный своими прорывными технологиями. Но наивысшая его ценность — это особая атмосфера радушия, гостеприимства и созидательной энергии, — отметил губернатор.
Также губернатор пожелал новосибирцам здоровья, благополучия и новых успехов. Он выразил надежду, что Новосибирск продолжит активно развиваться, сохраняя свою самобытность и с каждым годом становясь еще более комфортным и современным для жизни.