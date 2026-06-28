Улицы и дороги Советского района больше всего пострадали от мозаичного ливня в Красноярске

Локальный ливень, который прошел 27 июня в Красноярске, доставил больше всего сложностей Советскому району, рассказали в мэрии.
На ул. Шумяцкого вода превысила уровень бордюра и стала заходить в подземный паркинг. Сейчас ливневка уже справилась с этим объемом, дорога проезжая.
Возле моста 777 начало подмывать склон возле дороги. Специалисты огородили опасный участок, в ближайшее время приступят к ликвидации промоины.
Есть затруднения и на других участках. Например, на ул. 78 Добровольческой бригады перед ул. Алексеева и возле военкомата Советского района. Работает водооткачивающая техника.
Вечером 27 июня на острове Татышев часть дороги целиком скрылась под водой, преградив путь пешеходам и велосипедистам.
В мэрии напоминают, что все новые дороги строятся только с ливневой канализацией. Кроме этого, проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливневки, и затапливаются, с каждым годом становится всё меньше:
«На проблемных участках устанавливают или дождеприёмные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом и если это позволяет рельеф. Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления ул. Профсоюзов под Копыловским мостом, на Красрабе возле КрасТЭЦ, удалось снизить уровень затопления на ул. Грунтовой».