Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы и дороги Советского района больше всего пострадали от мозаичного ливня в Красноярске

На улице Шумяцкого вода превысила уровень бордюра и стала заходить в подземный паркинг, а на Татышеве образовалась огромное озеро.

Локальный ливень, который прошел 27 июня в Красноярске, доставил больше всего сложностей Советскому району, рассказали в мэрии.

На ул. Шумяцкого вода превысила уровень бордюра и стала заходить в подземный паркинг. Сейчас ливневка уже справилась с этим объемом, дорога проезжая.

Возле моста 777 начало подмывать склон возле дороги. Специалисты огородили опасный участок, в ближайшее время приступят к ликвидации промоины.

Есть затруднения и на других участках. Например, на ул. 78 Добровольческой бригады перед ул. Алексеева и возле военкомата Советского района. Работает водооткачивающая техника.

Вечером 27 июня на острове Татышев часть дороги целиком скрылась под водой, преградив путь пешеходам и велосипедистам.

В мэрии напоминают, что все новые дороги строятся только с ливневой канализацией. Кроме этого, проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливневки, и затапливаются, с каждым годом становится всё меньше:

«На проблемных участках устанавливают или дождеприёмные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом и если это позволяет рельеф. Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления ул. Профсоюзов под Копыловским мостом, на Красрабе возле КрасТЭЦ, удалось снизить уровень затопления на ул. Грунтовой».