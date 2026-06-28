Улицы и дороги Советского района больше всего пострадали от мозаичного ливня в Красноярске

«На проблемных участках устанавливают или дождеприёмные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом и если это позволяет рельеф. Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления ул. Профсоюзов под Копыловским мостом, на Красрабе возле КрасТЭЦ, удалось снизить уровень затопления на ул. Грунтовой».