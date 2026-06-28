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Определились все пары play-off ЧМ-2026 по футболу

Закончился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников.

Закончился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников:

ЮАР — Канада;

Бразилия — Япония;

Германия — Парагвай;

Нидерланды — Марокко;

Кот-д’Ивуар — Норвегия;

Франция — Швеция;

Мексика — Эквадор;

Англия — ДР Конго;

Бельгия — Сенегал;

США — Босния и Герцеговина;

Испания — Австрия;

Португалия — Хорватия;

Швейцария — Алжир;

Австралия — Египет;

Аргентина — Кабо-Верде;

Колумбия — Гана.

Матч между ЮАР и Канадой пройдет уже сегодня. Игра начнется 22:00 по московскому времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцепление Ирана».

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