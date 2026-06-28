Определились все пары play-off ЧМ-2026 по футболу

Закончился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его итогам определились следующие пары соперников:
ЮАР — Канада;
Бразилия — Япония;
Германия — Парагвай;
Нидерланды — Марокко;
Кот-д’Ивуар — Норвегия;
Франция — Швеция;
Мексика — Эквадор;
Англия — ДР Конго;
Бельгия — Сенегал;
США — Босния и Герцеговина;
Испания — Австрия;
Португалия — Хорватия;
Швейцария — Алжир;
Австралия — Египет;
Аргентина — Кабо-Верде;
Колумбия — Гана.
Матч между ЮАР и Канадой пройдет уже сегодня. Игра начнется 22:00 по московскому времени.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отцепление Ирана».
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