Анастасия Волочкова рассказала, как мать наказывала ее за встречи с мужчинами

Балерина Анастасия Волочкова дала интервью YouTube-каналу «Анжелиа», в котором рассказала, как в молодости мать не позволяла ей строить личную жизнь с артистом балета Фарухом Хазиматовым.
Артистка вспомнила, как в 16 лет ей хотелось сходить на свидание в кафе. Однако мать Волочковой была против: по словам балерины, ей нанесла психологическую травму установка, что сначала она должна стать выдающейся личностью, а уже потом строить отношения.
— Когда я все-таки отодвигала маму, уезжала с Фарухом и мы пили чай, я приезжала домой вечером, а мамы не было дома. Она наказывала меня таким образом. Я у иконы до шести утра стояла, думала, что делать, вдруг мама в Крюковом канале утопилась. Это было страшное наказание, — вспоминает Волочкова.
Также Анастасия Волочкова почти год не общается с 20-летней дочерью Ариадной. В мае она призналась, что не знает, как живет ее единственный ребенок. Девушка год назад вышла замуж и оборвала общение с матерью.
Волочкова ранее рассказала, что певец Николай Басков, с которым они ранее состояли в романтических отношениях, оказывал ей материальную и моральную поддержку, поэтому она обязана ему жизнью.
В конце мая балерина рассказала, что вернулась на сцену и исполнила сразу два номера в своем новом шоу после операции по замене тазобедренного сустава.