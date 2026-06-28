Анастасия Волочкова рассказала, как мать наказывала ее за встречи с мужчинами

— Когда я все-таки отодвигала маму, уезжала с Фарухом и мы пили чай, я приезжала домой вечером, а мамы не было дома. Она наказывала меня таким образом. Я у иконы до шести утра стояла, думала, что делать, вдруг мама в Крюковом канале утопилась. Это было страшное наказание, — вспоминает Волочкова.