Мокрый купальник, бактерии и воспаление: Уролог рассказал, как избежать цистита после пляжного отдыха

Цистит после купания и пляжного отдыха связан не с самой морской или пресной водой, а с фактором переохлаждения, мокрым купальником, недостаточной гигиеной или несвоевременным проведением гигиенических процедур, а также с возможной задержкой мочеиспускания. Всё это создаёт благоприятные условия для размножения бактерий и воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря. Основной механизм — попадание кишечной флоры, чаще всего кишечной палочки, в мочеиспускательный канал, а далее восходящим путём в полость мочевого пузыря. Риски повышаются при переохлаждении, длительном нахождении в холодной воде или в мокром купальнике, что снижает местный иммунитет органов малого таза и мочевого пузыря.
Андрей Смерницкий.
Врач уролог-андролог.
Чтобы избежать цистита, после купания нужно насухо вытереться или сменить одежду на сухую. Также важно пить больше воды, чтобы мочеиспускание было регулярным, и не терпеть позывы. Если появилась мутная моча, кровь в моче, боль внизу живота или при мочеиспускании — необходимо обратиться к урологу и сдать общий анализ мочи. Идеально прийти к врачу уже с готовым результатом анализа.
Уролог также предупреждает, что многие пациенты спрашивают, можно ли мочиться в водоёмах. По его словам, этого делать не стоит, потому что при мочеиспускании раскрываются губки уретры, а у женщин — половые губы, что увеличивает риск попадания бактерий из воды. Особенно опасно мочиться в грязных водоёмах — это может привести к инфекции мочевыводящих или мочеполовых путей.
Ранее доктор медицинских наук рассказал, что купание в природных водоёмах связано с реальными рисками, чаще всего люди заражаются кишечными инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями. По его словам, заглатывание грязной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусам, энтеровирусам, дизентерии и сальмонеллёзу с диареей, рвотой и температурой. Реже встречаются паразитарные болезни с длительной диареей и вздутием, а также «зуд купальщика», дерматиты, наружный отит, конъюнктивит, а в сильно загрязнённых водоёмах — лептоспироз и гепатит А.
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