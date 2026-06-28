Мокрый купальник, бактерии и воспаление: Уролог рассказал, как избежать цистита после пляжного отдыха

Цистит после купания и пляжного отдыха связан не с самой морской или пресной водой, а с фактором переохлаждения, мокрым купальником, недостаточной гигиеной или несвоевременным проведением гигиенических процедур, а также с возможной задержкой мочеиспускания. Всё это создаёт благоприятные условия для размножения бактерий и воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря. Основной механизм — попадание кишечной флоры, чаще всего кишечной палочки, в мочеиспускательный канал, а далее восходящим путём в полость мочевого пузыря. Риски повышаются при переохлаждении, длительном нахождении в холодной воде или в мокром купальнике, что снижает местный иммунитет органов малого таза и мочевого пузыря.