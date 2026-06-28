В 2027 году школу № 1 в Берёзовке ждёт капремонт по нацпроекту

В 2027 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» начнётся капитальный ремонт трёхэтажного здания начальной школы № 1 в посёлке Берёзовка. Здание, построенное в 1958 году, ждёт масштабное обновление, отметили в мэрии Красноярска. Планируется заменить устаревшие инженерные коммуникации, укрепить несущие конструкции и привести в порядок учебные классы. Обновление затронет не только само здание, но и прилегающую территорию: рабочие заасфальтируют дорожки, заменят ограждение и обустроят новую спортивную площадку. Чтобы ремонт не мешал занятиям, на время учеников и педагогов переведут во второй корпус школы и в здание школы № 3. Планируется, что вернуться в родные стены ученики смогут уже 1 сентября 2027 года. Напомним, в 2026 году планируется открытие после капремонта четырех школ в Красноярске: №№ 78, 94, гимназия № 13 (бывшая школа № 30) и образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский».