Россиянам рассказали, как с 1 июля будут рассчитывать больничные и пособия

Ранее основой для расчёта служили документы и сведения, которые СФР запрашивал у работодателя после наступления страхового случая. Теперь фонд будет использовать данные, уже хранящиеся в системе. Обращение к работодателю потребуется только в случае нехватки сведений. Балынин отметил, что новые правила продолжают реформу системы соцобеспечения, начатую в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счёт проактивного использования имеющихся данных.