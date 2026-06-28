Россиянам рассказали, как с 1 июля будут рассчитывать больничные и пособия

Ранее основой для расчёта служили документы и сведения, которые СФР запрашивал у работодателя после наступления страхового случая. Теперь фонд будет использовать данные, уже хранящиеся в системе. Обращение к работодателю потребуется только в случае нехватки сведений. Балынин отметил, что новые правила продолжают реформу системы соцобеспечения, начатую в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счёт проактивного использования имеющихся данных.
«С 1 июля 2026 года процесс становится ещё более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлять сведения, ранее учтенные в системе Социального фонда России, не требуется», — сказал Балынин.
Ранее сообщалось, что в июле 2026 года отдельные категории пенсионеров получат точечную прибавку. Член думского Комитета по труду Светлана Бессараб пояснила, что речь идёт о гражданах, которым исполнилось 80 лет или оформлена I группа инвалидности. Для них фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена: с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.