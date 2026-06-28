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Россиянам рассказали, как с 1 июля будут рассчитывать больничные и пособия

Социальный фонд России с 1 июля 2026 года перейдёт на новый порядок расчёта социальных выплат — теперь ведомство будет использовать данные из индивидуальных лицевых счетов граждан, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Нововведение затронет больничные, декретные, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и единовременные выплаты при рождении, пишет РИА «Новости».

Ранее основой для расчёта служили документы и сведения, которые СФР запрашивал у работодателя после наступления страхового случая. Теперь фонд будет использовать данные, уже хранящиеся в системе. Обращение к работодателю потребуется только в случае нехватки сведений. Балынин отметил, что новые правила продолжают реформу системы соцобеспечения, начатую в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счёт проактивного использования имеющихся данных.

«С 1 июля 2026 года процесс становится ещё более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлять сведения, ранее учтенные в системе Социального фонда России, не требуется», — сказал Балынин.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года отдельные категории пенсионеров получат точечную прибавку. Член думского Комитета по труду Светлана Бессараб пояснила, что речь идёт о гражданах, которым исполнилось 80 лет или оформлена I группа инвалидности. Для них фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена: с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

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