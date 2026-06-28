Во Владивостоке на праздновании Дня молодежи вручили премию «Молодежный вектор — 2026»

День молодежи во Владивостоке стал не просто масштабным городским фестивалем (0+), а местом признания тех, кто своими делами меняет облик приморской столицы. Центральная площадь города превратилась в многолюдный праздничный квартал, где интеллектуальные баталии соседствовали с творческими мастерскими, а дух здоровой конкуренции уступал место всеобщему единению под жарким июньским солнцем. Но одним из главных событий вечера стала торжественная церемония вручения почетного знака «Молодежный вектор — 2026».
Эта премия, ежегодно присуждаемая молодым жителям Владивостока за значительный вклад в развитие города. Она вновь собрала на одной сцене талантливых, инициативных и неравнодушных представителей нового поколения. Напомним, что знак «Молодежный вектор» ведет свою историю с 2013 года и за это время превратился в один из самых желанных символов признания для активной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Обладателями престижной награды становятся те, кто проявил себя в науке, творчестве, спорте, волонтерской деятельности и общественной работе, внося реальный вклад в то, чтобы Владивосток с каждым годом становился комфортнее.
В 2026 году борьба за звание лауреата развернулась нешуточная: претендентами на получение знака стали почти сто человек. Каждый из них представил на суд экспертной комиссии свои проекты, достижения и инициативы, однако строгий отбор прошли лишь 25 лучших. Как было объявлено со сцены, чествовали тех, кто прошел путь от личного увлечения к общественному признанию, тех, кто своим примером ежедневно доказывает: и в науке, и в творчестве, и в волонтерстве можно быть первым. Каждый из лауреатов поднялся на сцену, чтобы получить из рук почетных гостей памятный знак и сертификат на денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей. Зрители на площади встречали каждого победителя бурными овациями, а особенно тепло поддерживали тех, чьи проекты направлены на помощь социально незащищенным группам горожан и защиту окружающей среды.
Для приветственного слова на сцену поднялись исполняющий обязанности главы города Владивостока Сергей Дмитриенко и председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Думы города Владивостока Мария Лагунова. Обращаясь к заполнившей площадь молодежи, Сергей Дмитриенко произнес яркую, энергичную и по-настоящему вдохновляющую речь, которая мгновенно нашла отклик в сердцах собравшихся:
«Дорогой молодежный Владивосток! Мы — столица молодежи навсегда, не только в 2024 году, когда мы были ею признаны. Мы самые энергичные, самые умные, самые сильные. Мы лучший город на Земле. Я люблю Владивосток и надеюсь, что каждый из вас любит его так же. Поздравляю с праздником!» — сказал Сергей Дмитриенко.
Эстафету поздравлений и добрых слов подхватила Мария Лагунова, которая подчеркнула, что за каждой врученной наградой стоит огромный труд и искренняя преданность своему делу.
«Друзья, чувствуется ваш заряд, чувствуется ваша энергия. И на самом деле хочется, чтобы именно это почувствовали ребята, которые сегодня выйдут на сцену. Ведь “Молодежный вектор” — это не просто премия, это реальные проекты, над которыми трудились ребята. Поэтому давайте поддержим их аплодисментами и, конечно же, еще раз поаплодируем самому прекрасному дню — Дню молодежи», — обратилась к собравшимся Мария Лагунова.
После завершения церемонии никто не спешил расходиться: праздничная программа на центральной площади продолжилась. На сцену вышли творческие коллективы Приморья, а публику веселила Варвара Щербакова, которая провела конкурсы для присутствующих.
Также жители могли прогуляться по площади, где работало большое количество тематических площадок. Одной из самых популярных локаций стал хобби-центр, организованный с приморским размахом и фантазией. Здесь молодежь с азартом погружалась в мир настольных игр, разработанных во Владивостоке. По соседству, вызывая неизменный восторг и легкую ностальгию у тех, кто застал девяностые, работала ретро-зона с игровой приставкой «Денди».
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Любителей визуального искусства и творчества привлекла площадка «Создано молодыми», где развернулся камерный арт-маркет. Местные иллюстраторы, отобранные для участия в формате «лучшие из лучших», представляли свой уникальный мерч: авторские открытки с видами Владивостока, стикер-паки с персонажами, вдохновленными городскими легендами, брелоки и постеры. В нескольких метрах от арт-маркета внимание прохожих приковывало гигантское панно из 5252 кубиков Рубика, собранное местными спидкуберами в узнаваемый образ двухтысячной купюры с изображением владивостокского Золотого моста.
А завершающим аккордом праздника стал концерт певицы Mary Gu (16+). Яркое, эмоциональное выступление артистки объединило всю площадь: многотысячная толпа подпевала знакомым хитам и танцевала до самого финала. День молодежи-2026 прошёл на славу и еще раз подтвердил, что Владивосток действительно является столицей молодых, энергичных и любящих свой город людей.