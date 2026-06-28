Во Владивостоке на праздновании Дня молодежи вручили премию «Молодежный вектор — 2026»

В 2026 году борьба за звание лауреата развернулась нешуточная: претендентами на получение знака стали почти сто человек. Каждый из них представил на суд экспертной комиссии свои проекты, достижения и инициативы, однако строгий отбор прошли лишь 25 лучших. Как было объявлено со сцены, чествовали тех, кто прошел путь от личного увлечения к общественному признанию, тех, кто своим примером ежедневно доказывает: и в науке, и в творчестве, и в волонтерстве можно быть первым. Каждый из лауреатов поднялся на сцену, чтобы получить из рук почетных гостей памятный знак и сертификат на денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей. Зрители на площади встречали каждого победителя бурными овациями, а особенно тепло поддерживали тех, чьи проекты направлены на помощь социально незащищенным группам горожан и защиту окружающей среды.