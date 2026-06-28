«Мельница», «Чиж & Co» и «Нейромонах Феофан»: как прошел фестиваль «Хранители» в Болгаре

«Боимся, что придет меньше гостей, чем хотели, и боимся, что придет больше».
Первый рок-фестиваль «Хранители» отшумел накануне в городе Болгар. Гостей фестиваля ждало восемь часов живой музыки на открытой площадке как от популярных рокеров, так и от начинающих музыкальных групп.
Подсчитать точное количество слушателей оказалось очень непросто, но медиапродюсер фестиваля Роман Королев перед началом выступлений поделился с «Татар-информом», что организаторы ожидают около 20 тысяч гостей.
«На самом деле мы одновременно боимся, что придет меньше народу, но и боимся, что придет больше. Хотя глава района, например, ничего не боится. Говорит: даже если 50 тысяч человек придет — я всех с удовольствием встречу», — поделился Королев.
Планы — выйти на международный уровень.
Медиапродюсер сообщил также, что рок-фестиваль в Спасском районе станет традиционным. Причем в планах продвинуть его сначала на федеральный, а затем и на международный уровень.
По словам Королева, заявок даже на прошедший фестиваль поступило гораздо больше, чем ожидалось. Так что можно рассчитывать, что через несколько лет Болгар будет собирать как российских музыкантов, так и зарубежных.
«Мы все (организаторы, — прим. Т-и) люди, которые выросли на рок-музыке, которые очень ее любят. По-честному, мы придумали этот фестиваль для себя — чтобы покричать, попеть, кайфануть. Ну и заодно донести радость всем остальным», — заключил Королев.
Многие приехали семьями.
Для проведения фестиваля была огорожена огромная ровная площадка рядом с городом, способная вместить несколько десятков тысяч человек. Помимо торговой и детской зон, на этом поле расположились торговые палатки и места для релакса, для которого использовались небольшие тюки сена.
Программу выступления артистов подверстали под разные возрастные группы, поэтому многие гости приехали на фестиваль целыми семьями. И специально на этот случай на площадке разместилась зона с аттракционами для маленьких гостей. Кроме того, и дети, и их родители могли посетить различные мастер-классы от ремесленников в зоне торговли.
Среди выступавших выделялись несколько особенно популярных в России и Татарстане исполнителей — группы «Мельница», «Чиж & Co» и «Нейромонах Феофан», а также казанский ВИА «Волга-Волга».
«Всегда рад, когда появляется новая волна».
Художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев заметил в беседе с журналистами, что фестиваль — это главное место для любого музыканта и слушателя. Именно на фестивале они могут пересекаться и делиться своим творчеством и настроением.
«Я всегда рад, когда появляется новая волна, какая-то новая фестивальная кровь. Здорово, что появляется все больше мест на карте нашей страны, где музыканты могут делиться своим творчеством с аудиторией», — сказал он.
Артист также посетовал на то, что многие его коллеги отвыкли работать на открытых площадках, отдавая предпочтение онлайн-ресурсам.
«Это страшнейшая история. Открытые площадки, к сожалению, для многих артистов не то чтобы стали недоступны — они сами почему-то уходят в сеть. Музыкант имеет возможность заработать, не появляясь вообще на площадке, не общаясь со своей аудиторией», — заявил Салакаев.
Но добавил, что, несмотря на это, многие артисты все же стремятся выступать именно на сцене. Слова фронтмена ВИА подтверждают и организаторы «Хранителей» — на прошедший фестиваль хотело попасть множество начинающих групп и в будущем для них может появиться отдельная сцена.
Еще одна точка притяжения для Болгара.
Глава Спасского района Роман Исланов сообщил, в свою очередь, журналистам, что одна из идей фестиваля в том, что это еще одно крупное мероприятие в копилку летних событий в районе.
«Сегодня — этот фестиваль, совсем скоро, через неделю-полторы, будет еще один. В августе планируем провести фестиваль исторической реконструкции», — рассказал он.
Таким образом, уже в ближайшие годы фестиваль «Хранители» может стать еще одним туристическим магнитом Болгара.
Фотографии: Александр Хевронин / «Татар-информ».