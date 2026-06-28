Названы последствия нарушения прекращения огня: КСИР сделал предупреждение

Соглашение между США и Ираном, направленное на прекращение конфликта на Ближнем Востоке, было подписано в электронном виде президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом 18 июня. Документ предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе, снятие морской блокады иранских портов, частичное смягчение санкций, доступ к замороженным активам и продолжение диалога по ядерной программе.