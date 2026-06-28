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Названы последствия нарушения прекращения огня: КСИР сделал предупреждение

КСИР предупредил о прекращении дипломатии при нарушении перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и приведет к полному прекращению дипломатического процесса по урегулированию конфликта. Об этом предупредили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщает телеканал Press TV, в заявлении КСИР подчеркивается, что подобные действия несовместимы с первым положением меморандума, подписанного в Исламабаде.

Соглашение между США и Ираном, направленное на прекращение конфликта на Ближнем Востоке, было подписано в электронном виде президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом 18 июня. Документ предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе, снятие морской блокады иранских портов, частичное смягчение санкций, доступ к замороженным активам и продолжение диалога по ядерной программе.

Накануне Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении двух положений меморандума об урегулировании конфликта. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, заявил, что США нарушили первый пункт соглашения, поскольку поддерживали действия своих прокси-сил в регионе, а также проигнорировали пятый пункт документа.

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