Зарядка с чемпионами в День города на площади Ленина: спортсмены, чемпионы и один веселый снеговик

Несмотря на раннее время, тысячи горожан собрались, чтобы воочию наблюдать за звёздами спорта и присоединиться к ним в выполнении упражнений на свежем воздухе. Среди уважаемых гостей мероприятия были такие выдающиеся спортсмены, как Сергей Ахапов, Ирина Минх, Дарья Мануйленкова и другие заслуженные чемпионы.