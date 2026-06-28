Зарядка с чемпионами в День города на площади Ленина: спортсмены, чемпионы и один веселый снеговик

Несмотря на раннее время, тысячи горожан собрались, чтобы воочию наблюдать за звёздами спорта и присоединиться к ним в выполнении упражнений на свежем воздухе. Среди уважаемых гостей мероприятия были такие выдающиеся спортсмены, как Сергей Ахапов, Ирина Минх, Дарья Мануйленкова и другие заслуженные чемпионы.
Разминка проходила под чутким руководством чемпионов, придавая всем участникам заряд бодрости и хорошего настроения на весь грядущий день. Атмосфера на площади царила поистине торжественная и способствующая единению.
Фотограф Сиб.фм Сергей Ощепков сумел запечатлеть наиболее запоминающиеся моменты этого праздника спорта.