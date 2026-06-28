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Зарядка с чемпионами в День города на площади Ленина: спортсмены, чемпионы и один веселый снеговик

28 июня на площади Ленина в Новосибирске прошла масштабная спортивная акция. По случаю 133-й годовщины основания города здесь организовали общегородскую разминку, в которой приняли участие именитые атлеты, чемпионы мира и олимпийских игр.

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Несмотря на раннее время, тысячи горожан собрались, чтобы воочию наблюдать за звёздами спорта и присоединиться к ним в выполнении упражнений на свежем воздухе. Среди уважаемых гостей мероприятия были такие выдающиеся спортсмены, как Сергей Ахапов, Ирина Минх, Дарья Мануйленкова и другие заслуженные чемпионы.

Разминка проходила под чутким руководством чемпионов, придавая всем участникам заряд бодрости и хорошего настроения на весь грядущий день. Атмосфера на площади царила поистине торжественная и способствующая единению.

Фотограф Сиб.фм Сергей Ощепков сумел запечатлеть наиболее запоминающиеся моменты этого праздника спорта.