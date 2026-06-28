Супруга Джорджа Клуни Амаль раскрыла, как изменилась ее жизнь после свадьбы

Супруга актера Джорджа Клуни Амаль дала интервью журналу People, в котором впервые откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после свадьбы.
По ее словам, до брака она умела разделять работу и личную жизнь, однако после замужества эта грань стерлась.
Клуни призналась, что из-за повышенного внимания общественности долгое время испытывала давление: ей казалось, что даже выбор платья для судебных заседаний будут тщательно обсуждать. Однако со временем Амаль перестала придавать этому такое значение и поняла, что ее профессиональная деятельность никак не зависит от подобных вещей.
— Это не так важно, как сама жизнь. Если ты хорош в своем деле, это будет видно. Я не позволю этому фактору мешать мне делать то, что важно для моей семьи, — отметила Амаль в интервью журналу.
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