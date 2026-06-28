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Супруга Джорджа Клуни Амаль раскрыла, как изменилась ее жизнь после свадьбы

Супруга актера Джорджа Клуни Амаль дала интервью журналу People, в котором впервые откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после свадьбы.

Супруга актера Джорджа Клуни Амаль дала интервью журналу People, в котором впервые откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после свадьбы.

По ее словам, до брака она умела разделять работу и личную жизнь, однако после замужества эта грань стерлась.

Клуни призналась, что из-за повышенного внимания общественности долгое время испытывала давление: ей казалось, что даже выбор платья для судебных заседаний будут тщательно обсуждать. Однако со временем Амаль перестала придавать этому такое значение и поняла, что ее профессиональная деятельность никак не зависит от подобных вещей.

— Это не так важно, как сама жизнь. Если ты хорош в своем деле, это будет видно. Я не позволю этому фактору мешать мне делать то, что важно для моей семьи, — отметила Амаль в интервью журналу.

Российский актер Алексей Воробьев рассказал, что случайно выдал свою тайную свадьбу с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, забыв снять обручальное кольцо перед съемками. В результате партнерши исполнителя по фильму заметили украшение и спросили, со съемок ли оно.

16 июня британский актер Том Холланд подтвердил информацию о том, что он женился на американской актрисе Зендее. Он подчеркнул, что нашел свою любовь и стал «самым счастливым человеком на свете».