Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на «Самбекские высоты»

В Ростовской области стало известно о состоянии пострадавших при атаке украинского беспилотника на мемориальный комплекс «Самбекские высоты». Всего за медицинской помощью обратились 12 человек. У большинства раненых врачи диагностировали травмы лёгкой и средней степени тяжести. Восемь пострадавших уже выписаны из больниц.
Как сообщили в региональном минздраве, 11 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи Таганрога. Ещё один пострадавший — ребёнок — госпитализирован в клинику Ростова-на-Дону. Под наблюдением врачей остаются два человека, в том числе семилетняя девочка.
«Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 11 — в ГКБСМП г. Таганрога, один ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу № 20 Ростова-на-Дону», — процитировали в телеграм-канале министра здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что атака произошла во время проведения фестиваля «Крылья славы». Дрон ВСУ нанёс удар по территории музейного комплекса, после чего губернатор Юрий Слюсарь подтвердил факт обстрела и пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.