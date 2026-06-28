Самолёты и вертолёты появились на площади Ленина в Новосибирске

В Новосибирске в День города площадь Ленина превратилась в необычную выставочную площадку. Пока на Михайловской набережной проходят праздничные мероприятия для молодёжи, в центре города развернулась экспозиция малой авиации.
Жители и гости города могут вблизи увидеть лёгкий самолёт и вертолёт, установленные прямо на проезжей части, которую специально перекрыли для мероприятия. Авиационная техника сразу привлекла внимание горожан — многие фотографируются рядом с экспонатами, рассматривают кабины и интересуются особенностями воздушных судов.
Выставка организована в преддверии авиационного фестиваля «Вива Авиа!», который состоится в августе. Экспозиция знакомит новосибирцев с малой авиацией и приглашает посетить предстоящий праздник авиации.