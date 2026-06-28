В российских автошколах может появиться программа обучения для праворульных авто

В ряде субъектов Российской Федерации может быть введена возможность обучения вождению на автомобилях с правым расположением руля. Такая инициатива предусмотрена в документе, утвержденном федеральным правительством.
Согласно новому решению, государственные структуры оценят целесообразность разработки типовых образовательных модулей и их внедрения в тех регионах, где значительная часть транспортных средств оснащена правым рулем. Наибольшее распространение такие машины получили на Дальнем Востоке. В частности, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля превышает 70 процентов.
Министерство просвещения, Министерство внутренних дел и Министерство промышленности и торговли должны представить соответствующий отчет в кабинет министров в 2027 году.
Лионель Месси установил рекорд футбола всех времен.