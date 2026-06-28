В российских автошколах может появиться программа обучения для праворульных авто

Согласно новому решению, государственные структуры оценят целесообразность разработки типовых образовательных модулей и их внедрения в тех регионах, где значительная часть транспортных средств оснащена правым рулем. Наибольшее распространение такие машины получили на Дальнем Востоке. В частности, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля превышает 70 процентов.