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В российских автошколах может появиться программа обучения для праворульных авто

В ряде субъектов Российской Федерации может быть введена возможность обучения вождению на автомобилях с правым расположением руля.

В ряде субъектов Российской Федерации может быть введена возможность обучения вождению на автомобилях с правым расположением руля. Такая инициатива предусмотрена в документе, утвержденном федеральным правительством.

Согласно новому решению, государственные структуры оценят целесообразность разработки типовых образовательных модулей и их внедрения в тех регионах, где значительная часть транспортных средств оснащена правым рулем. Наибольшее распространение такие машины получили на Дальнем Востоке. В частности, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля превышает 70 процентов.

Министерство просвещения, Министерство внутренних дел и Министерство промышленности и торговли должны представить соответствующий отчет в кабинет министров в 2027 году.

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