Умерла 21-летняя модель Диана Галина из Сибири — девушка впала в кому в Китае

Уроженка Новосибирска, модель Диана Галина скончалась в возрасте 21 года после почти полутора лет борьбы за жизнь. Об этом сообщает издание «Толк» со ссылкой на модельное агентство, с которым сотрудничала сибирячка.
Девушка находилась в коме после того, как в феврале 2025 года в Пекине у неё произошёл разрыв аневризмы головного мозга. В тот момент Диана работала в Китае по международному контракту. Местные врачи провели срочную операцию, а когда состояние стабилизировалось, сибирячку перевезли на родину.
Последние годы жизни модель провела в доме своей матери в городе Заринске Алтайского края. Родные и близкие не переставали верить в выздоровление, но чуда не случилось. За свою непродолжительную карьеру Диана Галина успела поработать с несколькими международными агентствами, а также с компаниями из Парижа, Милана и Нью‑Йорка, и добиться признания в модельном бизнесе. Те, кто знал её лично, говорят о ней как о человеке с добрым сердцем и открытой душой.
София Лавренюк