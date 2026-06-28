Умерла 21-летняя модель Диана Галина из Сибири — девушка впала в кому в Китае

Последние годы жизни модель провела в доме своей матери в городе Заринске Алтайского края. Родные и близкие не переставали верить в выздоровление, но чуда не случилось. За свою непродолжительную карьеру Диана Галина успела поработать с несколькими международными агентствами, а также с компаниями из Парижа, Милана и Нью‑Йорка, и добиться признания в модельном бизнесе. Те, кто знал её лично, говорят о ней как о человеке с добрым сердцем и открытой душой.